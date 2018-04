Reddingsbrigade waarschuwt voor ijskoud zwemwater

Pas op voor ijskoud zwemwater! Dat zegt de Reddingsbrigade. Volgens de organisatie is het onverstandig om de komende dagen in natuurwater te zwemmen, omdat het water nog hartstikke koud is.

Wie toch buiten wil zwemmen, moet alleen het water ingaan op plaatsen waar de Reddingsbrigade toezicht houdt.

Gevaarlijk

Het koude water kan heel gevaarlijk zijn. Je kunt onderkoeld raken of kramp krijgen, waardoor je niet meer goed boven water kunt blijven. Het is volgens de reddingsbrigade vooral belangrijk om niet met je hoofd onder water te gaan, omdat je via je hoofd het snelst lichaamswarmte verliest.