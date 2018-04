'Ik wil liever buitenspelen of gamen dan huiswerk maken'

Thuis een werkstuk maken of extra sommen oefenen met je ouders of verzorgers. Bijna alle kinderen in Nederland krijgen huiswerk. Het Jeugdjournaal heeft daar onderzoek naar gedaan.

Deskundigen weten dat huiswerk op de middelbare school helpt om de stof beter te begrijpen. Voor de basisschool weten ze dat nog niet zeker. Daar moeten ze nog meer onderzoek naar doen.

Ruzie

Meer dan de helft van de kinderen vindt huiswerk best stom. Bij 4 op de 10 kinderen is er weleens ruzie thuis over huiswerk. We zijn benieuwd of jij dat ook weleens meemaakt.