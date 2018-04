'Stop met loot boxes in games'

Loot boxes of schatkistjes in games moeten verboden worden voor kinderen. Dat vindt de Nederlandse Kansspelautoriteit. Dat is een groep deskundigen op het gebied van gokken en games.

Gokken

In steeds meer games kun je loot boxes kopen. Maar je weet dan van te voren niet wat je krijgt. Soms zit er iets goeds in en andere keren niet. Het is dus een gok wat je koopt. En dat is slecht, zeggen de deskundigen. Ze zijn bang dat kinderen zo gokverslaafd kunnen worden, omdat ze iedere keer weer een kistje willen kopen.

Een ander probleem is het doorverkopen van spullen die in de loot boxes zitten. Dat is officieel al verboden, maar veel gamers doen het toch.

Jouw mening

Wat vind jij: is het leuk om een gokje te wagen en niet te weten wat je krijgt? Of wil je liever niet verrast worden? Reageer op onze stelling.