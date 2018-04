De laatste voorbereidingen voor de Koningsspelen

Morgen is het zover: de Koningsspelen 2018. Meer dan een miljoen kinderen gaan dan samen sporten en ontbijten. Vooral op basisschool De Fliert in Twello zijn ze druk met voorbereiden. Daar worden de spelen geopend. In het filmpje hierboven zie je meer over de school.

De officiële opening van de Koningsspelen is vrijdag vanaf 08:45 uur live te zien op Zapp en via de site en app van het Jeugdjournaal. Kinderen van basisschool De Fliert gaan dan samen met de Koning ontbijten, zingen en natuurlijk sporten. Kinderen voor Kinderen zingt hun nieuwe nummer Fitlala.