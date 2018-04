In de Groningse plaats Midwolda is een bestelbusje dwars door een tractor heen gereden. Het busje botste zo hard tegen de tractor dat die in twee stukken brak.

Gelukkig raakte de bestuurders van zowel de tractor als het busje niet gewond.

Fietsenrek

Door de harde klap vloog de voorkant van tractor richting een bakkerij. Gelukkig hield een fietsenrek voor de bakkerij het rondvliegende stuk tegen. Hoe het ongeluk kon gebeuren, is niet duidelijk.