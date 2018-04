Kijk hier live de Koningsspelen!

Groot feest! Het is vandaag tijd voor de Koningsspelen. De Koningsspelen zijn dit jaar op basisschool de Fliert in Twello. Het Jeugdjournaal is er de hele dag bij en zendt live de Koningsspelen uit. De Koningsspelen beginnen om 08.40. Hierboven kun je de Koningsspelen bekijken, zodra de uitzending begonnen is.

Ontbijten, sporten en zingen

De dag begint natuurlijk met een lekker ontbijt. Daarna is er een show van Kinderen voor Kinderen en een interview met de Koning. Het thema van dit jaar is 'Binnenstebuiten'.

We zijn benieuwd naar jouw mening over het ontbijt, de Koning en het thema van de Koningsspelen. Reageer hieronder op deze stellingen!