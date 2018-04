Mensen mogen niet meer in groepjes staan in onveilige gebouwen

In twee grote kantoorgebouwen in Den Haag mogen mensen niet meer in een groepje bij elkaar staan. De vloer is waarschijnlijk niet stevig genoeg. En dat is gevaarlijk.

Het gaat om hoge kantoorgebouwen van de Nederlandse regering. Inspecteurs gaan kijken of de mensen die daar werken zich aan de nieuwe regel houden.

Extra onderzoeken

Veel gebouwen in Nederland worden op dit moment extra onderzocht. Dit gebeurt omdat vorig jaar een nieuwe parkeergarage in Eindhoven instortte omdat de vloer niet stevig was.