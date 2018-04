Zo ziet de auto van de koning eruit

De auto waar de koning in rijdt, is behoorlijk bijzonder. Van de auto zijn er namelijk maar twee in heel Nederland.

Eentje is van de koning en de andere is van een rijke zakenman in Friesland. Dat is bijna precies dezelfde.

Welmoed mocht een ritje maken om te kijken hoe dat voelt, zo'n luxe auto.

Snufjes

Tijdens het rijden hoef je je niet te vervelen. De auto heeft allemaal technische snufjes. Zo kun je televisie kijken of werken op een laptop. Ook de stoelen zijn bijzonder. Ze kunnen warm worden of juist koud. Wil je nog meer ontspanning? Een stoelmassage is ook mogelijk.

Duur

Aan al die luxe hangt natuurlijk wel een prijskaartje. De auto kost 350.000 euro. Nog even sparen dus.