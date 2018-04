Kinderen bewegen steeds slechter

Een bal gooien of in een touw klimmen, kinderen zijn steeds minder goed in bewegen. Dat blijkt uit een onderzoek van de onderwijsinspectie.

Oefeningen

Zo'n 2000 kinderen uit groep 8 deden mee aan het onderzoek. De kinderen deden gymoefeningen en die zijn vergeleken met die van kinderen tien jaar geleden. Daaruit blijkt dat kinderen van nu steeds minder goed zijn in bijvoorbeeld het mikken van een bal of het landen met een halve draai.

De onderwijsinspectie wil daarom dat kinderen meer gymles krijgen op school.