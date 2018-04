Youssef interviewt de koning (en danst voor hem!)

Bij de opening van de koningsspelen sprak Youssef met koning Willem-Alexander. Youssef vroeg hem of hij zelf vroeger op straat speelde, of hij een beetje sportief is en hoe het was om alle kinderen te ontmoeten.

Dansen

Bij de koningsspelen hoort ook het Kinderen voor Kinderen-lied Fitlala met een dans. Youssef deed de dans even voor, maar of de koning meedoet...