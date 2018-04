Dineo (14) neemt de allereerste duik in nieuw zwembad

Toen Dineo van 14 hoorde dat er bij haar in Amersfoort een nieuw zwembad kwam, wist het meteen: daar wilde ze als allereerste een duik in nemen. Ze schreef een brief naar de burgemeester en na lang wachten kwam haar droom uit. Zij mocht het nieuwe zwembad openen.

Adoptie

Dineo heeft een bijzonder levensverhaal. Ze woonde tot twee jaar geleden in Lesotho, een land in het zuiden van Afrika. Haar broertjes waren geadopteerd door een gezin in Nederland. Toen haar adoptie-ouders erachter kwamen dat de broers ook nog een zus hadden, deden zij er alles aan om ook Dineo naar Nederland te krijgen.

Hobby

Sinds Dineo in Nederland woont, is zwemmen haar grote hobby. Ze was dan ook enorm blij dat zij het zwembad mocht openen.