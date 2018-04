Dit waren de Koningsspelen 2018

Meer dan een miljoen kinderen deden vandaag mee aan de Koningsspelen. Koning Willem-Alexander was bij de officiële start in Twello, in Gelderland. In het filmpje hierboven zie je de hoogtepunten van de dag.

In het hele land

De grootste sportdag van Nederland werd dit jaar voor de zesde keer georganiseerd. Op bijna alle basisscholen in Nederland werd samen gegeten, de Fitlala-dans gedaan én natuurlijk heel veel gesport: