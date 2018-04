'Toeristen, ga niet de bollenvelden in'

Bussen vol dagjesmensen gaan er naartoe: de bollenstreek. Veel bloemen staan daar nu volop in bloei en dat willen toeristen van over de hele wereld bekijken. Alleen lopen ze niet altijd langs de velden, maar er ook vaak middenin. En daar zijn de kwekers niet blij mee.

Vervelend

Britt (13) herkent het probleem. Haar ouders zijn bloemenkwekers en in het weekend helpt zij af en toe mee met tulpen verkopen. Volgens haar is het best vervelend als toeristen zo maar de velden in lopen en bloemen kapot maken.

Borden

In veel bloemenvelden zijn nu borden geplaatst. Daarop staat dat toeristen niet de velden in mogen. Ook bij Britt staat nu zo'n bord. Ze hoopt dat het zal helpen.