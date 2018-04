Musers Lisa en Lena hoofdredacteur van tijdschrift Tina

Lisa en Lena komen uit Duitsland, zijn een eeneiige tweeling en maken populaire video's op Musical.ly. Daarom heeft het tijdschrift Tina ze uitgenodigd. Voor één keer mochten zij hoofdredacteur zijn en besluiten wat er in het blad komt.

In het tijdschrift staan grappige verhalen en geheimen over de tweeling. Ook hebben ze een eigen strip. Het tijdschrift is vanaf vrijdag te koop.