Jongens krijgen vaker straf op school dan meisjes

Niet naar de juf of meester luisteren, je pet ophouden in de klas of met je stoel wiebelen: daar kan je allemaal straf voor krijgen. Het Jeugdjournaal deed er onderzoek naar. En daaruit blijkt dat op 9 van de 10 basisscholen weleens straf wordt gegeven.

Jongens vaker dan meisjes

De helft van de kinderen in ons onderzoek heeft weleens straf gehad. En jongens worden op school ongeveer twee keer zo vaak gestraft als meisjes.