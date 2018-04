Amalia heeft een tweeling gekregen! Niet prinses Amalia, maar een kroonmaki in Dierenpark Amersfoort.

Half-aapje

De halfaapjes worden kroonmaki's genoemd omdat hun hoofd een klein beetje oranje is. De moeder van de tweeling heet Amalia. De tweeling houdt zich stevig vast aan haar buik. Het is nog niet bekend of de twee kleine aapjes jongens of meisjes zijn.