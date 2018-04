Howick en Lily moeten misschien toch naar Armenië

Verdrietig nieuws over Howick en zijn zusje Lily. Een rechter heeft gezegd dat ze uitgezet mogen worden naar Armenië.

Terug naar Armenië

Howick en Lily wonen al negen jaar in Nederland. Hun moeder is geboren in Armenië. Vorig jaar moest hun moeder terug naar dat land. De Nederlandse regering vindt het daar veilig genoeg om te wonen.

De Nederlandse regering vindt daarom dat ook Howick en Lily naar Armenië moeten. Maar dat willen ze niet, want ze zijn er nog nooit geweest en ze voelen zich helemaal Nederlands. Een hoge rechter heeft de regering nu toch gelijk gegeven.

Uitzondering

De advocaat van de kinderen heeft Howick en Lily vandaag gesproken en vertelde ons dat de kinderen erg verdrietig zijn. Ze blijven nog hopen dat de regering toch nog een uitzondering wil maken. Maar die kans is volgens deskundigen niet zo groot.