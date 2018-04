Minder doden bij verkeersongelukken

Vorig jaar zijn er minder doden gevallen bij verkeersongelukken dan in de afgelopen jaren. In 2017 kwamen 613 mensen om in het verkeer.

Meer fietsers

Voor het eerst zijn er meer fietsers dan automobilisten om het leven gekomen. De meesten waren ouder dan 65 jaar en een deel van het reed op een e-bike. Die elektrische fietsen gaan een stuk sneller dan gewone fietsen.

Veilig Verkeer Nederland vindt het belangrijk dat er in fietsenwinkels goed advies wordt gegeven over elektrische fietsen, zodat er in de toekomst minder ongelukken gebeuren.