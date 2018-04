Verstappen krijgt 150.000 voor reclame met dubbelganger

Onlinesupermarkt Picnic moet 150.000 euro betalen aan Max Verstappen. De winkel krijgt de straf vanwege een reclame met iemand die op Max Verstappen lijkt.

Grappig

Het filmpje van Picnic was grappig bedoeld. In de reclame leek het alsof Verstappen boodschappen bezorgde namens het bedrijf. De Formule 1-coureur vond dat niet eerlijk. Als hij zelf in een reclame speelt, krijgt hij daar heel veel geld voor. Als schadevergoeding eiste hij daarom 400.000 euro.

Te veel

De rechter zegt dat Verstappen gelijk heeft, maar vindt 400.000 euro te veel. Vooral omdat het filmpje snel werd weggehaald. De supermarkt snapt niets van de straf en wil dat een andere rechter er nog een keer naar kijkt.