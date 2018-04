Dit is het nieuwe logo van de ArenA in Amsterdam

In Amsterdam is het nieuwe logo van de Amsterdam ArenA onthuld. Het voetbalstadion van Ajax verandert volgend seizoen van naam. Het heet vanaf dan de Johan Cruijff-Arena en daar hoort een mooi logo bij.

Johan Cruijff was een van de bekendste en beste Nederlandse voetballers. Hij zou vandaag 71 jaar worden. In 2016 overleed hij. Wil je meer weten over Johan Cruijff? Kijk dan even de drie vragen hieronder, zo kom je meer over hem te weten.