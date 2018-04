Politici boos: ze vinden dat premier Rutte heeft gelogen

Een belangrijke discussie in de Tweede Kamer vandaag. Veel politici zijn boos op premier Rutte. Sommigen willen zelfs dat hij opstapt. Ze zijn boos omdat ze denken dat hij gelogen heeft over een plan van de regering.

Waar gaat het precies over?

Het plan gaat over grote bedrijven die naar Nederland komen. In het plan staat dat die bedrijven minder belasting hoeven te betalen. De politici in de regering hebben dat bedacht omdat ze hopen dat grote bedrijven dan graag naar Nederland komen. Dat is goed voor de economie, zeggen ze.

Maar veel tegenstanders vinden het niet eerlijk dat grote bedrijven geen belasting hoeven te betalen. Het belastinggeld is nodig voor ziekenhuizen, wegen, scholen of arme mensen. En die bedrijven komen toch wel naar ons land, zeggen ze. Zelfs als ze belasting moeten betalen.

Wel of geen goed plan?

Premier Rutte heeft altijd gezegd dat daar geen onderzoek naar is gedaan. Maar nu blijkt dat er juist wél onderzoek is gedaan. Slimme mensen hebben een paar maanden geleden het plan bekeken en er dikke documenten over geschreven aan Rutte.

Volgens de boze politici heeft Rutte informatie achtergehouden. Hij heeft niet de waarheid gesproken toen ze hem vroegen naar die onderzoeken. Een minister-president moet betrouwbaar zijn en niets stiekem doen of liegen. Daarom zijn de politici zo boos.