Advies: zorg voor veel minder dieren in de Oostvaardersplassen

Er moet minder dieren komen in de Oostvaardersplassen. Dat zegt een groep deskundigen die heeft nagedacht over de problemen die er zijn in de Oostvaardersplassen.

Discussie

Ieder jaar is er discussie over de dieren in de Oostvaardersplassen. De dieren daar moeten zelf hun voedsel zoeken, zonder de hulp van mensen. Maar in de winter is er niet altijd genoeg eten en dat betekent dat de dieren dood kunnen gaan of moeten worden afgeschoten.

Om ervoor te zorgen dat minder dieren doodgaan van de honger, denken de deskundigen dat het beter is als er sowieso minder dieren zijn.

Maar hoe?

Dat kan door een deel naar een ander gebied te brengen. En een ander deel, waar echt geen plek voor is, moet worden afgeschoten. Op die manier hebben de dieren die nog wél in de Oostvaardersplassen wonen een beter leven. De deskundigen vinden het een heftige maatregel, maar ze denken wel dat het nodig is.