Ballonnen oplaten steeds vaker verboden

Op Koningsdag worden in steeds minder plaatsen ballonnen opgelaten. Veel gemeenten zeggen dat je het niet moet doen of verbieden het zelfs.

Dieren

De gemeenten doen het vooral omdat het slecht is voor het milieu en dieren. Die kunnen verstrikt raken of stikken door de ballonnen. Ze vinden ook dat het voor veel troep zorgt. Kapotte ballonnen blijven bijvoorbeeld in bomen of aan kerktorens hangen.

