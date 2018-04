Grote oefening met nepaanslag in Rotterdamse metro

Een speciaal team van politieagenten en mariniers heeft vannacht in Rotterdam een grote oefening gehouden. In een metrostation werd een aanslag door terroristen op Koningsdag nagespeeld.

Acteurs

Tientallen acteurs deden mee aan de oefening. In oranje kleding speelden zij de feestgangers op Koningsdag. De oefening ziet het er best eng uit, maar het is gelukkig allemaal gespeeld.

Door veel te oefenen leren de agenten en mariniers steeds beter hoe ze moeten samenwerken.