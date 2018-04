In een Amsterdamse vuilniswagen is een flinke brand uitgebroken. De brand heeft ook een explosie veroorzaakt. Niemand raakte gewond, maar door de klap zijn wel veel ruiten gebroken.

5 meter

De vlammen zijn minstens 5 meter hoog en de brandweer probeert het te blussen. Voor de zekerheid is een hele straat afgesloten door de politie. Het is nog niet duidelijk hoe de brand is ontstaan.