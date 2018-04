Mark Rutte mag tóch minister-president blijven

Gisteren had Mark Rutte het even moeilijk in de Tweede Kamer, maar vandaag is besloten dat hij toch minister-president mag blijven.

Vertrouwen

De afgelopen dagen werd er lang over premier Rutte gediscussieerd. Sommige politici vertrouwden hem niet meer. Ze zeiden dat hij oneerlijk was over een onderzoek naar minder belasting voor bedrijven.

Onderzoek

Rutte zei altijd dat hij het onderzoek niet kende, maar nu blijkt dat hij het wel met andere politici heeft besproken. Mark Rutte heeft dus niet de waarheid gesproken. Politici spraken er uren over: mag hij blijven of niet?