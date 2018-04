Welk cijfer geef jij jouw meester of juf?

Iedere dag staat jouw juf of meester voor de klas. Dan is het natuurlijk wel fijn als je goed met elkaar kunt opschieten. Maar wat maakt iemand een goede juf of meester? Milou zocht het uit. Dat zie je in de video hierboven.

Onderzoek

Ook vroegen we in een onderzoek aan 500 kinderen welk cijfer ze hun juf of meester geven. Daaruit blijkt dat de meeste kinderen blij zijn met hun juf of meester. Bijna alle kinderen geven hun leraar een voldoende.