Kinderen in Groningen ontvangen de koning

Morgen is het zover: het is Koningsdag. De koning viert zijn verjaardag dit jaar in Groningen. Vandaag waren ze in die stad druk bezig met de voorbereidingen.

Kinderen ontvangen de koning

De koninklijke familie wordt morgen ontvangen door kinderen. Sommigen mogen wat zeggen of bijvoorbeeld een dans laten zien. De kinderen doen allemaal iets waar ze goed in zijn.