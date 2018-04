De meeste Nederlanders zijn blij met koning Willem-Alexander. Dat blijkt uit een onderzoek van de NOS. Mensen vinden dat de koning meeleeft en geïnteresseerd is.

Vijf jaar

7 van de 10 Nederlanders hebben vertrouwen in hem. Dat is meer dan twee jaar geleden. Koning Willem-Alexander is dit jaar vijf jaar koning van Nederland. Daarvoor was zijn moeder Beatrix koningin.