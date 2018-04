Kinderen bouwen hoogste hamburger ter wereld

Een smakelijk record in de plaats Weert in Limburg. Leerlingen van een praktijkschool bouwden daar de hoogste hamburger ter wereld! De reuze-hamburger is maar liefst zes meter hoog.

Voedselbank

En na een dag bouwen zit er natuurlijk maar één ding op: lekker opeten! Het geld dat wordt opgehaald met de burgers gaat naar de Voedselbank.