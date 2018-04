Nederlandse judoka is Europees kampioen

Een extra feestelijke dag voor Kim Polling: ze won goud op het Europees kampioenschap judo! In Israël won ze van de Britse Sandy Conway.

Vierde keer

Kim Polling is erg goed in judo. Dit is de vierde keer op rij dat ze Europees Kampioen wordt in de klasse tot 70 kilogram. Toch ging het niet makkelijk.