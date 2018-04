Oeps! Man per ongeluk hele nacht opgesloten in toilethokje

Een man in Groningen heeft een bijzondere nacht gehad. Gisteren na Koningsdag is hij op een mobiel toilet in slaap gevallen.

Het hokje werd na alle feesten op een vrachtwagen gezet tussen allemaal andere toilethokjes. Daardoor kon de man de deur niet meer openmaken en moest hij op het toilet blijven zitten.

Bevrijden

Vanmorgen belde hij de politie of ze hem konden helpen.