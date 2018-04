Spannende dag in de Jupiler League: wie wordt kampioen?

Vorige week is voetbalclub PSV landskampioen geworden, maar toch is het ook vandaag weer een spannende voetbaldag. Vandaag, op de allerlaatste speeldag, wordt bekend welke voetbalclub kampioen wordt in de Jupiler League.

Wat is de Jupiler League?

De Jupiler League is de op een na hoogste voetbalcompetitie in Nederland. De kampioen van de Jupiler League, mag in het seizoen daarna sowieso meedoen met de eredivisie.

Nog drie clubs maken kans om te winnen: Jong Ajax, NEC of Fortuna Sittard. Jong Ajax maakt de meeste kans, maar er is wel iets vreemds aan de hand. Als Jong Ajax wint, gaat de club niet door naar de eredivisie. Dat komt omdat er niet twee teams van dezelfde club mee mogen doen aan de eredivisie.

Drie wedstrijden tegelijk

Vooral voor NEC uit Nijmegen en Fortuna Sittard is het dus spannend. Fortuna Sittard speelt vanavond tegen Jong PSV. NEC speelt tegen FC Dordrecht. Jong Ajax speelt tegen MVV Maastricht. Alle wedstrijden beginnen om 19.45 uur. Daarna is duidelijk wie kampioen is.