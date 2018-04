Struisvogel ontsnapt uit Beekse Bergen

Een struisvogel uit safaripark de Beekse Bergen liep vrijdag plotseling de parkeerplaats op. Het dier was ontsnapt uit het park.

Gevaarlijk

Struisvogels zijn de grootste en zwaarste vogels ter wereld. De dieren kunnen daarom best wel gevaarlijk zijn. Mensen moesten in hun auto blijven wachten. Ze mochten niet gaan rijden of andere onverwachte bewegingen maken.

Uiteindelijk lukte het de verzorgers om het dier weer terug naar het park te brengen.