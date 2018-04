Lian (12) schrijft boeken over bedreigde diersoorten

Lian is pas 12 jaar, en toch komt nu al haar derde boek uit. Het boek heet Bender en gaat over een jonge tijger in Indonesië.

Eigenlijk begon het als grap. Op haar negende begon Lian met schrijven en ze besloot haar verhaal naar een uitgeverij te sturen. De uitgever was enthousiast en vroeg of Lian er een boek van wilde maken. Dat zag ze wel zitten en dus ging ze iedere dag schrijven.

En daar bleef het niet bij. Na boek 1 Missie: Red de dieren en boek 2: Azul is het nu dus tijd voor boek 3.