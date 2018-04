Feest in Sittard: voetbalclub Fortuna mag naar de eredivisie

Groot feest in Sittard in Limburg. Voetbalclub Fortuna Sittard doet vanaf volgend seizoen mee met de eredivisie. Gisteren won de ploeg met 1-0 van Jong PSV in de Jupiler League. Dat is de op een na hoogste voetbalcompetitie van Nederland.

Spannend

De kampioen van de Jupiler League mag in het nieuwe voetbalseizoen sowieso meedoen in de eredivisie. Het was gisteravond erg spannend, want Jong Ajax, Fortuna Sittard én NEC Nijmegen konden de Jupiler League nog winnen.

Jong Ajax

Jong Ajax won hun wedstrijd en daarom heeft het team officieel de Jupiler League gewonnen. Toch gaat niet Jong Ajax, maar Fortuna Sittard naar de eredivisie. Dat komt doordat er in de eredivisie niet twee teams van dezelfde club mee mogen doen.