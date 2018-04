Man filmt 66 wildplassers in één uur tijd

Vaak is het raak: veel mensen plassen tijdens Koningsdag op straat. Een man uit Amsterdam was de plassende mensen voor zijn deur zat en zette daarom een camera op zijn vensterbank. In ruim een uur tijd filmde hij maar liefst 66 wildplassers. De mensen plassen in plantenbakken of tegen de huizen aan.

Om aandacht te vragen voor het probleem heeft de man het filmpje online gezet.

Privacy of eigen schuld?

Sommige mensen vinden het niet kunnen dat wildplassers nu herkenbaar op internet staan. Anderen vinden dat juist hun verdiende loon. Wildplassen in de stad is namelijk verboden en er staat een boete van 140 euro op.

Onze stelling

Wat vind jij: mag je wildplassers op straat filmen? Of gaat dat te ver? Reageer op onze stelling.