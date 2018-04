Bakker Siemon (Taarten van Abel): 'ik ben wijzer door kinderen'

Hij is al heel lang bakker en bakt al 15 jaar samen met kinderen taarten. In 2011 won hij er de Gouden Stuiver voor het beste kinderprogramma mee. Bakker Siemon de Jong van Taarten van Abel. Jullie stuurden heel veel vragen in en Joris ging bij Siemon langs voor de antwoorden.

Taart is niet meer lekker

Siemon vertelt onder meer dat hij niet anders met kinderen praat dan met volwassenen en dat hij als kind ook al hield van knutselen en kunstwerkjes maken. Ook biecht hij op dat hij taart en marsepein eigenlijk niet meer lekker vindt.