FC Twente voor het eerst in 34 jaar uit de eredivisie

Het is gedaan voor FC Twente. De voetbalclub keert volgend jaar niet terug naar de eredivisie. Het team moest vandaag winnen van Vitesse, en dat is niet gelukt.

Het werd zelfs 5-0 voor Vitesse. Behoorlijk balen voor FC Twente, want de laatste keer dat de ploeg niet in de eredivisie speelde was 34 jaar geleden. In 2010 werd FC Twente zelfs nog landskampioen.

Problemen

De laatste twee jaar ging het minder goed bij de club. Er waren geldproblemen en de club kreeg meerdere boetes omdat ze hun zaakjes niet op orde hadden.