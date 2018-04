Lysette gaat weg bij het NOS Jeugdjournaal

Vandaag is de laatste dag dat Lysette van Geel bij het NOS Jeugdjournaal werkt. Ze werkte meer dan 10 jaar als redacteur, verslaggever en presentator. Nu heeft ze een nieuw baan, maar ze wil nog heel graag iets tegen jullie zeggen:

Ik heb een nieuwe baan! Ik ga als redacteur werken bij het radioprogramma Met Het Oog Op Morgen, een programma voor volwassenen. En dat betekent dat ik na meer dan tien jaar stop bij het NOS Jeugdjournaal.

Ik heb veel zin in een nieuwe stap, maar het zal ook wel flink wennen worden. Ik ga jullie, de kinderen die ik heb ontmoet en voor wie ik het programma maak, namelijk heel erg missen. Dankzij jullie heb ik zo veel moois beleefd! Bedankt voor het vertrouwen en jullie mooie, dappere, wijze, verdrietige, grappige, knotsgekke en leuke verhalen. Volwassenen kunnen een hoop van jullie leren.

Ik hoop dat jullie blijven doorgaan met het vertellen en het luisteren. Laat je horen! En mocht je ooit denken 'mijn verhaal doet er niet toe', denk dan aan mij. Ik roep in je oor: gewoon vertellen! Ieder verhaal, klein of groot, is de moeite waard.