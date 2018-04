Kampioenschap bommetje: 4,5 meter hoge spetters

Het is niet echt lekker weer om te zwemmen, maar toch was er in Apeldoorn een kampioenschap bommetje. Vorig jaar deden ongeveer 30 mensen mee, nu maar vier.

De beste tip om hoge spetters te maken? Plat op je rug landen, met je kont naar achteren. Tenminste, dat zegt Mats. En hij kan het weten, want hij heeft het kampioenschap gewonnen.