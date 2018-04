Bewakers opgepakt voor mysterieuze kluisjesroof

Het was een tijdje geleden groot in het nieuws: een kluisjesroof in Oudenbosch in Noord-Brabant. Dieven hebben toen ongezien kluisjes in een bank opengemaakt en veel dure spullen meegenomen. Hoe het kon gebeuren was een raadsel. Nu lijkt het erop dat twee beveiligers van de bank er iets mee te maken hebben.

De twee mannen zijn opgepakt en hun huizen zijn doorzocht. In de kluisjes zaten dure sieraden, goud en veel geld. Experts kijken of ze dat soort dingen kunnen vinden in de huizen van de mannen.

Beveiliging

De kluisjesroof stond niet op de bewakingscamera's en het alarm was ook niet afgegaan. Daarom vermoedde de politie al dat de kluisjes waren leeggeroofd door iemand die de bank en de beveiliging goed kent. Dat lijkt nu dus te kloppen.

Bekijk hieronder de video die we maakten toen de kluisjesroof net was gebeurd: