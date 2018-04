Shane Kluivert maakt kans op grote YouTube-prijzen

Shane Kluivert is nog maar 10 jaar, maar nu al een concurrent van YouTubers als Dylan Haegens en StukTV. Hij is genomineerd voor twee Best Social Awards.

En dat is niet de enige prijs waar Shane kans op maakt. Met zijn serie Koken met Shane is hij ook genomineerd in de categorie Beste YouTube-serie. Vanaf 1 mei kan iedereen stemmen via de site van de Best Social Awards.

Kookboek

Shane Kluivert voetbalt bij FC Barcelona, heeft een kledingcontract bij Nike en maakt kook- en voetbalvideo's op YouTube. In maart gingen wij bij hem langs omdat hij een kookboek heeft gemaakt: