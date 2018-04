Bussen rijden niet door stakingen

Als je vandaag of morgen ergens naartoe wilt met de bus, kan dat lastig zijn. Buschauffeurs in heel Nederland staken.

Ze vinden dat ze niet genoeg verdienen en ze willen langere pauzes. Sommigen zeggen dat hun pauze zo kort is dat ze geen tijd hebben om even naar de wc te gaan.

Streekvervoer

De staking is in het streekvervoer, Dat zijn bussen en treinen die rijden van de steden naar dorpen, of juist tussen dorpen. In Amsterdam, Rotterdam en Den Haag rijden de bussen gewoon wel, want niet iedereen doet mee aan de staking.