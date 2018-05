Hoera! De oudste aap in de Apenheul is jarig

Feest in de Apenheul! Slingeraap Pepi wordt vandaag 50 jaar. En dat is bijzonder, want haar soortgenoten in het wild worden maximaal 24 jaar oud.

Medicijnen

Apen in dierentuinen worden ouder omdat er altijd eten is en ze niet worden aangevallen door stropers of andere dieren. Ook krijgen ze medicijnen als ze ziek zijn. Dat gebeurt in het wild natuurlijk niet. Daar leven nog maar een paar honderd slingerapen.

Slechte tanden

Pepi is de oudste aap in de Apenheul en ze is niet meer de actiefste van de apengroep. Haar tanden worden wat slechter, ze loopt een beetje krom en kan niet meer zo goed klimmen. Volgens haar verzorgers is ze een beetje de oma van de groep en zorgt ze goed voor alle jonkies.