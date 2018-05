Veel Belgen vieren vrije dag in Nederland

Er lopen vandaag opvallend veel Belgen door de straten van Breda, in Noord-Brabant. Het is vandaag een officiële vrije dag in België en daardoor zijn veel winkels dicht.

Veel Belgen vinden het daarom om een mooi moment om te gaan shoppen in Nederland.

Feestdag

De Belgen zijn vrij op 1 mei omdat het de dag van de arbeid is. In België wordt het ook wel het 'feest van de arbeid' genoemd. Ook in andere landen wordt de dag gevierd.

Rechten

De dag van de arbeid begon al meer dan 120 jaar geleden. Toen hebben mensen gestreden voor hun rechten tijdens het werken. Bijvoorbeeld dat ze niet teveel uur op een dag mogen werken.