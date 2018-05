Steeds minder merels door ziekte

Het gaat niet goed met de merels in ons land. Steeds vaker worden de vogels dood gevonden.

Dat er zoveel doodgaan komt door een ziekte. Volgens onderzoekers gaat het om tienduizenden zieke merels.

Vogeltelling

Vorig jaar stond de merel nog in de top drie van meest gespotte vogels in de tuin. Dit jaar is de vogelsoort bij de nationale vogeltelling gezakt naar de vijfde plaats. Vooral in steden zijn er steeds minder van.

Niet uitsterven

Deskundigen denken niet dat de vogelsoort zal uitsterven. Er zijn er ook merels die de ziekte krijgen, maar er niet heel ziek van worden.