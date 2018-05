Extra geld voor onderzoek naar kinder-medicijnen

Dokters gaan meer onderzoek doen naar medicijnen die speciaal zijn bedoeld voor kinderen. Ze krijgen daar 130 miljoen euro voor.

Hoe het nu is

Voor kleine problemen als keelpijn, buikpijn en hoofdpijn zijn er vaak speciale kinder-medicijnen die je ouders kunnen kopen. Bij ernstige ziektes is dat anders. Vaak krijgen kinderen dan gewoon het medicijn dat volwassenen ook krijgen.

Bij sommige medicijnen is het alleen nog niet zeker of ze ook echt goed werken bij kinderen. Door medicijnen bij kinderen te testen kunnen dokters daar meer duidelijkheid over krijgen. Juist daarom zijn onderzoekers blij dat er meer geld komt voor onderzoek.

Hamza testte medicijnen

Hamza van 12 slikt medicijnen voor zijn hart. Vorig jaar heeft hij meegedaan aan een medicijn-onderzoek voor kinderen omdat hij het belangrijk vindt om andere kinderen te helpen. Vanavond hoor je zijn verhaal in het Jeugdjournaal.