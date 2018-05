Speciale herdenking voor kinderen in Madurodam

Het is vandaag 4 mei. Op die dag herdenkt Nederland de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog en de oorlogen daarna. Veel mensen zijn vanavond daarom om 20.00 uur precies 2 minuten stil.

Ook in Madurodam in Den Haag worden de oorlogsslachtoffers herdacht. Daar is een speciale kinder-herdenking. Van de muziek, tot de toespraken en de kransen: alles wordt door kinderen gedaan.

Gevlucht uit Syrië

Ook Raneem Halabi vertelt haar verhaal vanavond. Zij heeft vijf jaar lang de oorlog in Syrië meegemaakt. Nu woont ze anderhalf jaar in Nederland. Zij weet hoe belangrijk het is om in vrijheid te leven.

