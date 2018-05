Lucas en Siham geven online les over het Jeugdjournaal

Wil jij een keer mee op pad met het Jeugdjournaal? Dan kan je meedoen aan onze verslaggeverswedstrijd!

Om meer kans te maken op de winst kan je in het Beeld & Geluid-museum in Hilversum masterclasses volgen. Dat zijn lessen waarin Lucas en Siham tips geven over presenteren en meer vertellen over het werk van een verslaggever.

Live-video

De masterclasses zijn op zondag 6 mei. Kan je daar niet bij zijn? Geen probleem, want via de video hieronder kan je live meekijken. Vanaf zondag om 13:30 uur geven Lucas en Siham tips.